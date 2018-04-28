Финский гонщик Боттас посетовал на сложность трассы и непогоду на Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане
В первой практике Гран-при Азербайджана финн стал первым, а во второй не сумел попасть в тройку лучших.
«Было сложно собрать три хороших сектора воедино. Даже мой лучший круг не был идеальным. Трасса довольно грязная, непросто на ней найти баланс», — цитирует Боттаса F1i.
Он также посетовал на плохие погодные условия в столице Азербайджана.
«Беспокоит ветер. Обещают сильные порывы, что серьёзно влияет на гонку в городских условиях», — сказал Боттас.
Ранее российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал свои результаты пятничных тренировочных сессий четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.