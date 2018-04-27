Сироткин: очень обидно, что всё так здорово началось утром и так плохо закончилось

Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал свои результаты пятничных тренировочных сессий четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Сегодняшний день получился очень контрастным. Мы отлично начали день, но не смогли хорошо его завершить. В плане сбора информации пятница получилась продуктивной. Вечер, очевидно, стал менее удачным. Я испытывал недостаток квалификационных шин, что тоже повлияло на не самый высокий результат. На длинных сериях был сильный трафик, так что это тоже немного помешало нашей работе. В целом, за всю вечернюю сессию я проехал всего пару чистых кругов», — приводит слова Сироткина «Чемпионат».

Он отметил, что вторая тренировка стала одной из худших сессий в нынешнем сезоне.

«Очень обидно, что всё так здорово началось утром и так плохо закончилось. Да, наверное, где-то можно увидеть прогресс, особенно если говорить про утреннюю часть. На длинных сериях можно было увидеть некий позитив, даже несмотря на то что эти серии не были идеальными», — добавил россиянин.

В первой сессии россиянин показал восьмой результат, во второй — 17-й.

Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо стал лучшим во второй тренировке Гран-при Азербайджана.