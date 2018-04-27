Риккардо стал лучшим во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 17-й

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

Победитель прошлогоднего Гран-при преодолел свой лучший круг по городской трассе в Баку за 1 минуту 42,795 секунды.

Второй результат — в активе финского пилота «Феррари» Кими Райкконена. Третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник — канадец Лэнс Стролл — показал 14-й результат.

Ранее сообщалось, что Сироткин занял восьмое место в первой тренировке Гран-при Азербайджана.