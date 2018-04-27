Риккардо стал лучшим во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 17-й
Победитель прошлогоднего Гран-при преодолел свой лучший круг по городской трассе в Баку за 1 минуту 42,795 секунды.
Второй результат — в активе финского пилота «Феррари» Кими Райкконена. Третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник — канадец Лэнс Стролл — показал 14-й результат.
Red Bull looking strong in Baku 💪— Formula 1 (@F1) 27 апреля 2018 г.
Your full classification after FP2 👇#F1#AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/L64W0vlASB
Ранее сообщалось, что Сироткин занял восьмое место в первой тренировке Гран-при Азербайджана.