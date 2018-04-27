Сироткин занял восьмое место в первой свободной практике Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин занял восьмое место в первой свободной практике четвёртого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Азербайджана.

Сироткин показал время 1 минута 46,480 секунды.

Победу одержал финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (1.44,242). Второе время показал стал австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл» (1.44,277), третье место занял мексиканец Серхио Перес из «Форс Индия» (1.45,075).

Вторая свободная практика состоится в Баку 27 апреля. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что российский пилот по развитию команды «Формулы-1» «Феррари» Даниил Квят не будет выступать в гонках на выносливость (WEC) в нынешнем сезоне.