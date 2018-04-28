В сборной России объяснили невызов хоккеиста Денисенко на юниорский ЧМ боязнью нарушения дисциплины

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Руководитель делегации юниорской сборной России Сергей Черкас объяснил, почему нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко не был вызван в национальную команду на домашний чемпионат мира.

Главный тренер сборной Александр Зыбин ранее заявил, что Денисенко отсутствовал в списке из-за травмы. Но сам спортсмен эту информацию опровергает.

«Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и всё», — цитирует Черкаса РИА Новости.

Он добавил, что два других кандидата в сборную — Андрей Свечников и Александр Хованов — не смогли приехать в ряды национальной команды из-за повреждений.

Ранее сообщалось, что на юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости этих соревнований.

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