На юниорском ЧМ по хоккею в России установлен рекорд посещаемости в истории турнира

На юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости этих соревнований.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, по итогам групповой стадии и четвертьфиналов матчи турнира уже посетили в общей сложности 128 703 человека.

Отмечается, что данный показатель является рекордным за всю историю первенств мира среди юниорских команд.

Предыдущим обладателем рекорда посещаемости стал турнир в Белоруссии, который прошёл в 2010 году. Тогда его посетили 115 140 зрителей.

⚡ На юниорском чемпионате мира, проходящем в эти дни в Челябинске и Магнитогорске, установлен новый РЕКОРД посещаемости за всю историю проведения этого соревнования - с 1999 года! На данный момент матчи турнира в двух городах посетили 128 703 человека! https://t.co/MioSBpcDe3pic.twitter.com/nsbfQsHFwT — Хоккей России (@russiahockey) 27 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что организаторы юниорского ЧМ и Федерация хоккея России принесли извинения за инцидент с гимном США.