Баскетболист ЦСКА Антонов: немного грустно, что оставили за бортом российскую команду

Форвард московского ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от победы над подмосковными «Химками» в четвёртом матче серии 1/4 финала Евролиги.

«Немного грустно, что оставили за бортом российскую команду. В «Финале четырёх» могли играть два российских клуба. Я уверен, что «Химки» так же потрепали бы нервы в плей-офф абсолютно любому сопернику из восьмёрки», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Он отметил, что «Химки» на протяжении всего сезона показывали достойную игру.

«У них было много травм, они страдали от этого. Но они сражались и в регулярке, и сейчас. К сожалению, один российский клуб остался за бортом «Финала четырёх», — добавил баскетболист.

Ранее гендиректор «Химок» Павел Астахов сообщил, что клуб подал протест на результат матча с московским ЦСКА.