«Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где сыграет с ЦСКА

Мадридский «Реал» на своём паркете обыграл греческий «Панатинаикос» в четвёртом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 89:82.

Наибольшую результативность показал баскетболитс «Панатинаикоса» Крис Синглтон, набравший 21 очко. В составе «Реала» 17 баллов в активе Луки Дончича.

Соперником мадридской команды в Финале четырёх станет московский ЦСКА.

Ранее СМИ сообщили, что «Химки» подали протест на итог матча с ЦСКА в Евролиге.