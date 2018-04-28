«Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где сыграет с ЦСКА
Мадридский «Реал» на своём паркете обыграл греческий «Панатинаикос» в четвёртом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 89:82.
Наибольшую результативность показал баскетболитс «Панатинаикоса» Крис Синглтон, набравший 21 очко. В составе «Реала» 17 баллов в активе Луки Дончича.
Соперником мадридской команды в Финале четырёх станет московский ЦСКА.
Ранее СМИ сообщили, что «Химки» подали протест на итог матча с ЦСКА в Евролиге.
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