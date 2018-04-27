Воробьёв надеется, что Панарин сыграет за сборную России на ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв выразил надежду, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин выступит на чемпионате мира в Дании.

«По Панарину точной информации нет, мы надеемся, что он приедет», — приводит слова Воробьёва РИА Новости. Ранее агент Панарина заявил, что форварду запретили ехать на ЧМ-2018 по хоккею.