Воробьёв надеется, что Панарин сыграет за сборную России на ЧМ

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв выразил надежду, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин выступит на чемпионате мира в Дании.

«По Панарину точной информации нет, мы надеемся, что он приедет», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Ранее агент Панарина заявил, что форварду запретили ехать на ЧМ-2018 по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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