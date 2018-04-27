«Барселона» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции Иньесты
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции капитана команды Андреса Иньесты, на которой он объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
Видео размещено на официальном канале клуба в YouTube.
27 апреля Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
Ранее издание France Football извинилось перед Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».
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