«Барселона» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции Иньесты

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции капитана команды Андреса Иньесты, на которой он объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

Видео размещено на официальном канале клуба в YouTube. 27 апреля Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Ранее издание France Football извинилось перед Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».