«Барселона» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции Иньесты

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Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции капитана команды Андреса Иньесты, на которой он объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

Видео размещено на официальном канале клуба в YouTube.

27 апреля Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Ранее издание France Football извинилось перед Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».

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