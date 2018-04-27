В Госдуме оценили новые утверждения Родченкова

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с НСН оценил новые утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Надо закрепить успех. Всем спортсменам, которые попали под необъективное наказание из-за показаний Родченкова и Макларена, необходимо продолжать судиться, отстаивать свои позиции», — заявил депутат.

По его словам, затем следует предъявить претензии самому Родченкову, взыскать с него за моральный ущерб, за материальные потери, за отстранение от соревнований.

Как считает Свищёв, также необходимо обратиться к суду.

«На каком основании принимаются политизированные решения, которые не подтверждаются никакими доказательствами? В современном мире этого не должно быть», — отметил он.

Ранее Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о том, что показания Родченкова о допинге в отечественном спорте не подкреплены никакими доказательствами.

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