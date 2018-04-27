В Госдуме оценили новые утверждения Родченкова
«Надо закрепить успех. Всем спортсменам, которые попали под необъективное наказание из-за показаний Родченкова и Макларена, необходимо продолжать судиться, отстаивать свои позиции», — заявил депутат.
По его словам, затем следует предъявить претензии самому Родченкову, взыскать с него за моральный ущерб, за материальные потери, за отстранение от соревнований.
Как считает Свищёв, также необходимо обратиться к суду.
«На каком основании принимаются политизированные решения, которые не подтверждаются никакими доказательствами? В современном мире этого не должно быть», — отметил он.
Ранее Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о том, что показания Родченкова о допинге в отечественном спорте не подкреплены никакими доказательствами.