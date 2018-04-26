Свищёв: теперь все убедились, что допинговые скандалы вокруг российского спорта созданы искусственно

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о допинге в отечественном спорте не подкреплены никакими доказательствами.

«Теперь пелена спала, и все убедились, что допинговые скандалы были сконструированы искусственно. Допинговые разоблачения были полностью придуманы, а сумасшествием Родченкова удачно воспользовались на Западе с тем, чтобы попытаться дискредитировать Россию», — цитирует РИА Новости депутата со ссылкой на его пресс-службу.

По словам Свищёва, CAS признал, что все доводы Родченкова были лишь плодом его воспалённого воображения.

«Это доказывает, что никакого отношения к спорту данный деятель не имеет, а все его выдумки политически мотивированы. Родченков как явление — это политический заказ Запада, направленный против России», — добавил он.

Ранее Родченков заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены употребляли так называемый допинговый коктейль «Дюшес» его разработки.

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