Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Победу в опросе одержал футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах, сообщает официальный сайт УЕФА. Он набрал 92% голосов респондентов.

В первом матче полуфинала ЛЧ с итальянской «Ромой» забил два мяча и сделал две результативные передачи.

В борьбе за звание лучшего игрока недели египтянин опередил защитника «Реала» Марсело, который получил 8% голосов.

Ранее УЕФА запустил голосование среди болельщиков на определение лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных