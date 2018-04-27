Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
Победу в опросе одержал футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах, сообщает официальный сайт УЕФА. Он набрал 92% голосов респондентов.
В первом матче полуфинала ЛЧ с итальянской «Ромой» забил два мяча и сделал две результативные передачи.
В борьбе за звание лучшего игрока недели египтянин опередил защитника «Реала» Марсело, который получил 8% голосов.
Ранее УЕФА запустил голосование среди болельщиков на определение лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.