Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Победу в опросе одержал футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах, сообщает официальный сайт УЕФА. Он набрал 92% голосов респондентов.

В первом матче полуфинала ЛЧ с итальянской «Ромой» забил два мяча и сделал две результативные передачи.

В борьбе за звание лучшего игрока недели египтянин опередил защитника «Реала» Марсело, который получил 8% голосов.

Ранее УЕФА запустил голосование среди болельщиков на определение лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.