Салах и Марсело претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запустил голосование среди болельщиков на определение лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Среди номинантов на звание значатся полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах и защитник мадридского «Реала» Марсело.

Салах в первом полуфинальном матче с «Ромой» оформил дубль и сделал две результативные передачи. Марсело сравнял счёт во встрече с «Баварией».

Голосование продлится до 27 апреля.

Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.