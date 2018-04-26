Салах и Марсело претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Среди номинантов на звание значатся полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах и защитник мадридского «Реала» Марсело.
Салах в первом полуфинальном матче с «Ромой» оформил дубль и сделал две результативные передачи. Марсело сравнял счёт во встрече с «Баварией».
Голосование продлится до 27 апреля.
Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.