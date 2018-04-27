Тренеру «Атлетико» Симеоне грозит дисквалификация на три матча Лиги Европы УЕФА

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Главному тренеру мадридского «Атлетико» Диего Симеоне грозит дисквалификация на три матча Лиги Европы УЕФА по итогам первой полуфинальной встречи с лондонским «Арсеналом».

Главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил Симеоне со скамейки запасных в начале первого тайма после того, как тренер эмоционально отреагировал на нарушение против защитника мадридцев Лукаса Эрнандеса.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать Симеоне, сообщает Marca. Срок дисквалификации зависит от того, отразил ли Тюрпен в протоколе оскорбления со стороны аргентинского тренера.

Ответный матч полуфинала турнира пройдёт в Мадриде 3 мая.

Ранее Арсен Венгер, главный тренер лондонского «Арсенала», проводящий свой последний сезон у руля команды, прокомментировал ничейный итог первого матча полуфинала Лиги Европы с мадридским «Атлетико».

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