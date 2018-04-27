Тренер «Арсенала» Венгер: мы могли уже гарантировать себе финал Лиги Европы

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Главный тренер лондонского «Арсенала», проводящий свой последний сезон у руля команды, Арсен Венгер прокомментировал ничейный итог первого матча полуфинала Лиги Европы с мадридским «Атлетико».

«На душе остался осадок. Мы могли уже в первом матче гарантировать себе финал, но недостаточно хорошо реализовывали свои моменты и, к сожалению, пропустили мяч на своём поле», — цитирует Венгера пресс-служба УЕФА.

Он также отметил, что «Арсенал» способен одержать победу в ответном матче в Мадриде.

«Нужно оценивать не счёт, а нашу игру. Я знаю, что мы можем забить где угодно», — добавил француз, для которого этот сезон станет последним у руля «Арсенала». 

Ранее сообщалось, что английский «Арсенал» не смог победить испанский «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, играя в большинстве с десятой минуты.

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