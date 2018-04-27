«Вегас» забросил семь безответных шайб в ворота «Сан-Хосе» в матче плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в родных стенах разгромил «Сан-Хосе Шаркс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

У «Вегаса» голы забили Коди Икин (5-я минута), Эрик Хаула (5-я), Джонатан Маршессо (7-я), Алекс Тух (12-я), Ши Теодор (24-я), Колин Миллер (45-я) и Джеймс Нил (49-я минута). Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 33 броска.

Второй матч серии до четырёх побед состоится 28 апреля на льду «Вегаса».

Ранее российский нападающий Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории «Вашингтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ.