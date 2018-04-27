Уткин назвал Дзюбу крохобором, недостойным вызова в сборную России

Известный футбольный комментатор Василий Уткин выступил с критикой в адрес нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы, средства за участие которого в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом» были выплачены из бюджета Тульской области.

«За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек. Во-первых, это означает, что Дзюба — крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артём, крохобор, я тебя поздравляю», — цитирует эксперта «Чемпионат» со ссылкой на эфир радиостанции «Спорт FM».

По мнению Уткина, вопрос вызова Дзюбы в сборную России по футболу должен быть закрыт по идеологическим причинам.

«Как-то очень глупо, когда за сборную платят пенсионеры. Наоборот, сборная должна их радовать. А футболист, который удовлетворяет свои амбиции за счёт бюджетников, не достоин игры в сборной. Сборная для другого. Он просто трепло», — добавил он.

Ранее Дзюба рассказал, что поставил перед собой цель вернуться в состав сборной России по футболу.