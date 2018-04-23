Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал о своём стремлении попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Со Станиславом Черчесовым нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов, и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится — что ж делать, такая судьба», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Арсенала».

Последним на данный момент матчем Дзюбы за сборную России была игра группового этапа Евро-2016 с Уэльсом, которая состоялась 20 июня 2016 года.

Ранее главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что Дзюба заслуживает вызова в сборную России.