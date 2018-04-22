Божович: Дзюба показывает, что заслуживает вызова в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отметил выступление нападающего Артёма Дзюбы в матче с санкт-петербургским «Зенитом».

«Дзюба пришёл к нам, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он показывает, что заслуживает вызова в сборную России», — приводит слова Божовича Sport24.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных