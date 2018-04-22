Божович: Дзюба показывает, что заслуживает вызова в сборную России

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отметил выступление нападающего Артёма Дзюбы в матче с санкт-петербургским «Зенитом».

«Дзюба пришёл к нам, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он показывает, что заслуживает вызова в сборную России», — приводит слова Божовича Sport24.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом».