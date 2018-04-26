Организаторы юниорского ЧМ по хоккею рассказали об инциденте с гимном США после матча с Россией
«Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг, и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — цитирует Клепинину «Чемпионат».
Отмечается, что американские хоккеисты продолжили петь гимн своей страны без музыки.
Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею проиграла США и завершила выступления на домашнем ЧМ.