Организаторы юниорского ЧМ по хоккею рассказали об инциденте с гимном США после матча с Россией

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Пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина рассказала об инциденте, произошедшем по окончании матча между командами России и США на юниорском чемпионате мира по хоккею. Запись американского гимна, который должен быть исполнен в честь победителей, отключилась на середине.

«Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг, и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — цитирует Клепинину «Чемпионат».

Отмечается, что американские хоккеисты продолжили петь гимн своей страны без музыки.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею проиграла США и завершила выступления на домашнем ЧМ.

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