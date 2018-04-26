Воробьёв: в сборной России много больных и травмированных, не помешает любая помощь

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал вызов нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Артёма Анисимова для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в Дании.

«Анисимов нужен нам на чемпионате мира. Как видите, у нас не так всё оптимально по составу, много больных и травмированных. Не так всё просто, есть выжатые ребята. Нам любая помощь не помешает сейчас. Анисимов вылетает, ему уже оформляют документы», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла четвёртый матч подряд под руководством Воробьёва, уступив Финляндии в серии буллитов.

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