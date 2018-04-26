Сформированы полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею в России

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По результатам четвертьфинальных матчей юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, сформированы полуфинальные пары турнира.

На следующей стадии соревнований между собой сыграют команды Финляндии и Швеции, а американские юниоры встретятся с чешскими.

Полуфинальные поединки юниорского ЧМ будут сыграны в субботу, 28 апреля.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею проиграла американцам и завершила выступления на домашнем ЧМ.

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