Сформированы полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею в России

По результатам четвертьфинальных матчей юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, сформированы полуфинальные пары турнира.

На следующей стадии соревнований между собой сыграют команды Финляндии и Швеции, а американские юниоры встретятся с чешскими.

Полуфинальные поединки юниорского ЧМ будут сыграны в субботу, 28 апреля.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею проиграла американцам и завершила выступления на домашнем ЧМ.