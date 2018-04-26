Защитник «Реала» Карвахаль получил травму и пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Защитник испанского футбольного клуба «Реал» Дани Карвахаль пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», который состоится 1 мая в Мадриде.

Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что в первом поединке команд, в котором «Реал» одержал выездную победу со счётом 2:1, Карвахаль получил повреждение и не сможет выйти на поле в ближайшие две-три недели.

В текущем сезоне защитник принял участие в 39 официальных матчах «Реала» во всех турнирах, 38 из которых он начинал в стартовом составе команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.