Защитник «Реала» Карвахаль получил травму и пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов
Об этом сообщает издание Marca.
Отмечается, что в первом поединке команд, в котором «Реал» одержал выездную победу со счётом 2:1, Карвахаль получил повреждение и не сможет выйти на поле в ближайшие две-три недели.
В текущем сезоне защитник принял участие в 39 официальных матчах «Реала» во всех турнирах, 38 из которых он начинал в стартовом составе команды.
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.