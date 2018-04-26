Депутат Госдумы Чепиков: мама Моисеевой сказала мне, у Тутмина были случаи с другими девочками

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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Сергей Чепиков прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Анной Моисеевой, которая обвинила тренера Сергея Тутмина в домогательствах.

«Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Мне мама сказала, что были ещё случаи с другими девочками», — приводит слова Чепикова «Спорт-Экспресс».

Он выразил мнение, что такие люди, как Тутмин, должны быть наказаны за совращение и не могут продолжать работу в спорте.

«Конечно, нужно, чтобы девочка сама захотела всё рассказать и родители подключились. Мама у неё очень активная, переживает за свою дочь. Это хорошо — такие вещи нужно не скрывать, а тут же обнажать и пресекать!» — добавил Чепиков.

Он также заявил о необходимости показать, что такие действия наказуемы, чтобы ни у кого из тренеров «даже близко не возникло желание таким заниматься».

Ранее сообщалось, что СК Подмосковья проверяет информацию о домогательствах тренера в отношении 17-летней биатлонистки.

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