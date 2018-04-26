СК Подмосковья проверяет информацию о домогательствах тренера к 17-летней биатлонистке

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Подмосковный следственный комитет (СК) начал проверку информации о домогательствах тренера Сергея Тутмина к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой.

Об этом сообщает Агентство спортивных новостей.

«25 апреля 2018 г. в Главное следственное управление СК России по Московской области поступило заявление от матери несовершеннолетней спортсменки о совершении в отношении её дочери преступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку к действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды», — заявила старший помощник главы ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

По её словам, в ближайшее время сотрудники СК опросят всех обладающих информацией о фактах, заявленных матерью девочки.

Ранее сообщалось, что Тутмин отказался комментировать обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке.

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