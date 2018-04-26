Кошечкин будет основным вратарём сборной России на ЧМ-2018 по хоккею

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин будет основным голкипером сборной России во время чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Дании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера вратарей национальной команды Ришата Давыдова.

«Предпочтение отдаём опыту, человеку, который знает, что такое — под прессингом тянуть команду на себе. Он имеет запас прочности, который определяет многое», — сказал Давыдов.

Он отметил, что у всех вратарей будет возможность сыграть на турнире.

«Кошечкин не удовлетворён сезоном и хочет доказывать. Видно, что он заряжен. Для него это вызов — он никогда не играл на чемпионатах мира номером один», — добавил Давыдов.

Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что Бобровский пропустит шесть недель из-за травмы.