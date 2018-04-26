«Реал» стал первой командой, одержавшей 150 побед в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» выиграл у мюнхенской «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:1 и одержал свою 150-ю победу в турнире.

Как сообщает «Чемпионат», «Реал» стал первой командой в истории, которому покорилась данная отметка. Кроме того, королевский клуб повторил рекорд «Барселоны» по количеству побед во всех европейских турнирах — 306.

Ранее сообщалось, что Марсело стал рекордсменом по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди защитников.