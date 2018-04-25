Марсело стал рекордсменом по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди защитников

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Защитник мадридского «Реала» Марсело, который сравнял счёт в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», забил свой седьмой гол в плей-офф турнира.

Об этом сообщает Gracenote Live.

По этому показателю он обошёл партнёра по команде Серхио Рамоса, имеющего в активе шесть голов, и стал рекордсменом Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов.

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