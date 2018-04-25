Марсело стал рекордсменом по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди защитников
Защитник мадридского «Реала» Марсело, который сравнял счёт в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», забил свой седьмой гол в плей-офф турнира.
Об этом сообщает Gracenote Live.
По этому показателю он обошёл партнёра по команде Серхио Рамоса, имеющего в активе шесть голов, и стал рекордсменом Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен