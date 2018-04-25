Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Gracenote Live.

В полуфинальной игре с мюнхенской «Баварией» он появился в стартовом составе. Эта встреча стала 151-й для португальца в рамках турнира.

По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави. Первое место занимает экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, для которого встреча стала 167-й.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена.