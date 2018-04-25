Адвокат тренера Вильмотса прокомментировал обвинения в адрес футболиста Куртуа

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Адвокат бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса Вальтер ван Стеенбрюгге выступил в защиту своего клиента по поводу ситуации с вратарём Тибо Куртуа.

«Вильмотс говорил, что это журналисты сообщили ему, что у них есть сведения о сливах информации от отца Тибо Куртуа. То, что Вильмотсу приписывают эти слова, неправильно и вредит моему клиенту. К тому же эти заявления породили множество негативных комментариев, в особенности в социальных сетях, и от этого моему клиенту очень больно», — приводит слова Стеенбрюгге Voetbal International.

Он отметил, что если Куртуа и его отец хотят подать заявление в суд на клевету, то должны предъявить иск к французским журналистам, обнародовавшим эти сведения.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Бельгии по футболу обвинил Куртуа в продаже информации о составе команды до матчей.

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