Хачанов пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне
Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Барселоне.
Во втором раунде он одержал победу над аргентинцем Леонардо Майером со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
За выход в четвертьфинал он поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.
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