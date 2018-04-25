Хачанов пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Барселоне.

Во втором раунде он одержал победу над аргентинцем Леонардо Майером со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

За выход в четвертьфинал он поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.