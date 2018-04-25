Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

Россиянка Анастасия Палюченкова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в немецком Штутгарте.

В первом матче соревнований она одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Стамбуле.