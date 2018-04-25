Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
Россиянка Анастасия Палюченкова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в немецком Штутгарте.
В первом матче соревнований она одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
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