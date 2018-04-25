Российская теннисистка Макарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Стамбуле

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в турецком Стамбуле.

Макарова в трёх партиях уступила представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 6:1, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В 1/8 финала Крунич сыграет с представительницей Греции Марией Саккари. Ранее россиянка Анна Калинская уступила представительнице Черногории Данке Ковинич в матче первого круга турнира WTA в Стамбуле.