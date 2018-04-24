Калинская не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA в Стамбуле
Россиянка Анна Калинская уступила представительнице Черногории Данске Ковинич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в турецком Стамбуле.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты, и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Соперницей Ковинич во втором круга станет либо китаянка Чжан Шуай, либо голландка Аранта Рус.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова стартовала с победы на турнире WTA в Стамбуле.
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