Комитет по этике РФС рассмотрит дело о нецензурной брани президента «Анжи» Кадиева

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело о нецензурной брани президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Инцидент произошёл во время флеш-интервью с главным тренером «Урала» Александром Тархановым. Нецензурные высказывания Кадиева попали в эфир телеканал «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял судей после футбольного матча с «Уралом».