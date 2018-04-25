Комитет по этике РФС рассмотрит дело о нецензурной брани президента «Анжи» Кадиева
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело о нецензурной брани президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Инцидент произошёл во время флеш-интервью с главным тренером «Урала» Александром Тархановым. Нецензурные высказывания Кадиева попали в эфир телеканал «Наш футбол».
Ранее сообщалось, что президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял судей после футбольного матча с «Уралом».
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