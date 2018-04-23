Президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял судей после футбольного матча с «Уралом»
«Согласно рапорту после игры между «Анжи» и «Уралом» президент махачкалинского клуба Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча», — приводит слова Егорова Sport24.
Во время флеш-интервью с главным тренером «Урала» Александром Тархановым на заднем плане прозвучала нецензурная брань, адресованная арбитрам.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратится к и. о. президента РФС Александру Алаеву, чтобы комитет по этике рассмотрел дело Кадиева.
Ранее екатеринбургский «Урал» вырвал победу у махачкалинского «Анжи» в матче 27-го тура РФПЛ.