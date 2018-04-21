Гол Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Анжи» в матче 27-го тура РФПЛ

Екатеринбургский «Урал» вырвал победу у махачкалинского «Анжи» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Игра завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч во встрече на счету Эрика Бикфалви (84-я минута).

После 27 туров «Урал» набрал 36 очков и поднялся на шестое место, «Анжи» занимает 14-ю строчку с 24 баллами.

Ранее казанский «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура РФПЛ.