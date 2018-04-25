ФК «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны в домашнем матче Кубка России из-за расизма
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.
«В соответствии с частью 2 статьи 121 дисциплинарного регламента РФС за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на трибуну Б на один домашний матч в Кубке России», — заявил он.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит расистские уханья болельщиков «Спартака» в матче Кубка России с «Тосно».