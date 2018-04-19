КДК РФС рассмотрит расистские уханья болельщиков «Спартака» в матче Кубка России с «Тосно»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит расистские уханья болельщиков «Спартака» на матче полуфинала Кубка России с «Тосно».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что во время серии послематчевых пенальти фанаты «Спартака» ухали в адрес полузащитника соперников Нуну Роши, когда тот пробивал решающий одиннадцатиметровый удар.

«Мы ещё не получили материалы после матча 1/2 финала Кубка России, поэтому не будем рассматривать их в срочном порядке перед матчами 27-го тура РФПЛ. Рассмотрим кубковые игры после предстоящего тура», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее воспитанник ЦСКА Макаров поделился эмоциями от победы «Тосно» над «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу.

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