Воспитанник ЦСКА Макаров поделился эмоциями от победы «Тосно» над «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, поделился эмоциями от выхода в финал Кубка России команды из Ленинградской области.

«Думаю, что ключевыми факторами нашей победы стали самоотдача и огромное желание выиграть. Был ли особый настрой на «Спартак»? Прежде всего мы настраивались на полуфинал Кубка, но у меня, как у воспитанника ЦСКА, конечно, всегда повышенная мотивация на матчи с красно-белыми. Это идёт ещё со школьных времён», — приводит слова Макарова «Чемпионат».

Он отметил, что команда заслужила победу, однако теперь должна переключиться на чемпионат, так как «Тосно» предстоят очень важные матчи.

По словам Макарова, соперник «Тосно» по финалу Кубка России — курский «Авангард» — является хорошей, боевой командой, так что будет интересная игра.

Финал турнира пройдёт 9 мая на «Волгоград Арене».

Ранее сообщалось, что Погребняк может пропустить финал Кубка России по футболу из-за травмы.