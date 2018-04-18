Нападающий «Тосно» Павел Погребняк может пропустить финал Кубка России по футболу из-за травмы, полученной в полуфинальном поединке турнира со «Спартаком», который его команда выиграла в серии пенальти.

«Насколько серьёзной является травма, я не знаю. Вполне возможно, к сожалению, что финал Кубка России придётся пропустить. Подозрение на ахилл», — приводит слова форварда корреспондент RT.

По словам Погребняка, он не знает, как именно получил повреждение.

«Показалось, что меня сзади кто-то ударил, поэтому я жёстко высказал судье. Но на повторе посмотрели, что никого рядом не было», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.