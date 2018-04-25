Шахматисты Карякин и Карлсен сыграли вничью на мемориале Гашимова

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в шестом туре мемориала Вугара Гашимова.

Встреча, на которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась на 30-м ходу.

В настоящий момент россиянин занимает пятое место на турнире, имея в активе три очка. Лидирует представитель Болгарии Веселин Топалов (3,5 балла).

Ранее Карякин вспомнил, как они с Карлсеном отмечали окончание шахматного турнира в 2011 году.

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