Шахматисты Карякин и Карлсен сыграли вничью на мемориале Гашимова
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в шестом туре мемориала Вугара Гашимова.
Встреча, на которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась на 30-м ходу.
В настоящий момент россиянин занимает пятое место на турнире, имея в активе три очка. Лидирует представитель Болгарии Веселин Топалов (3,5 балла).
Ранее Карякин вспомнил, как они с Карлсеном отмечали окончание шахматного турнира в 2011 году.
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