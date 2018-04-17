Карякин вспомнил, как с Карлсеном отмечали окончание шахматного турнира в 2011 году

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал историю о том, как они с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном отметили окончание мемориала Таля в 2011 году.

«Совсем молодые были. Пошли тусить в боулинг на Смоленской. Компания была большая, в том числе моя будущая жена Галия. Славно отдохнули. Вышли из заведения уже после рассвета. Хотели поехать на метро — оно через полчаса открывалось. Я напрягся, когда на нас начали коситься какие-то парни и шептаться. Они двинулись к нам, и я думал, что будут проблемы. Оказалось, что ребята узнали меня и Карлсена. Просто хотели сфотографироваться», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Он также заявил, что та ночь была очень весёлой.

«Было много весёлых розыгрышей. Карлсен звонил менеджеру одного известного шахматиста и предлагал участие в турнире. Нужно понимать, что перед этим было выпито много Б-52», — рассказал Карякин.

Он отметил, что поддерживает хорошие, товарищеские отношения с норвежцем.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сделал подарок актёру Арнольду Шварценеггеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных