Карякин вспомнил, как с Карлсеном отмечали окончание шахматного турнира в 2011 году

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал историю о том, как они с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном отметили окончание мемориала Таля в 2011 году.

«Совсем молодые были. Пошли тусить в боулинг на Смоленской. Компания была большая, в том числе моя будущая жена Галия. Славно отдохнули. Вышли из заведения уже после рассвета. Хотели поехать на метро — оно через полчаса открывалось. Я напрягся, когда на нас начали коситься какие-то парни и шептаться. Они двинулись к нам, и я думал, что будут проблемы. Оказалось, что ребята узнали меня и Карлсена. Просто хотели сфотографироваться», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Он также заявил, что та ночь была очень весёлой.

«Было много весёлых розыгрышей. Карлсен звонил менеджеру одного известного шахматиста и предлагал участие в турнире. Нужно понимать, что перед этим было выпито много Б-52», — рассказал Карякин.

Он отметил, что поддерживает хорошие, товарищеские отношения с норвежцем.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сделал подарок актёру Арнольду Шварценеггеру.