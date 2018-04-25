Венгер: решение о времени ухода из «Арсенала» принимал не я

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не он принимал решение относительно того, когда именно предстоит покинуть команду.

«Время моего ухода из «Арсенала» – не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил», — приводит слова Венгера Mirror.

Он отметил, что продолжит свою карьеру тренера после ухода из «Арсенала».

Ранее сообщалось, что Венгера уволило руководство «Арсенала», он не хотел уходить из клуба.