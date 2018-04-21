СМИ: Венгера уволило руководство «Арсенала», он не хотел уходить из клуба

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не сам принял решение об уходе из команды в конце текущего сезона, а его уволило руководство клуба.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, французский специалист потерял поддержку со стороны самого крупного акционера «Арсенала» — Стэна Кронке. Венгеру будет выплачено £11 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать генеральным менеджером ПСЖ.

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