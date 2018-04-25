Южный стартовал с победы на теннисном турнире ATP в Будапеште

Короткая ссылка
Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Будапеште.

Он обыграл хозяина корта Жомбора Пироша со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты доиграли матч, остановленный вчера из-за наступления темноты при счёте 5:3 во второй партии. В общей сложности встреча продолжалась 1 час 13 минут. 

За выход в четвертьфинал Южный поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в турецком Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных