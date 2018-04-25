Южный стартовал с победы на теннисном турнире ATP в Будапеште

Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Будапеште.

Он обыграл хозяина корта Жомбора Пироша со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты доиграли матч, остановленный вчера из-за наступления темноты при счёте 5:3 во второй партии. В общей сложности встреча продолжалась 1 час 13 минут.

За выход в четвертьфинал Южный поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в турецком Стамбуле.