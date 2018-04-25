Выступление российских бобслеистов в олимпийском сезоне признано неудовлетворительным

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Федерация бобслея России дала оценку выступлению команд в сезоне-2017/18 на заседании главного тренерского совета.

«В двойках российские спортсмены сдали позиции в силу плохого разгона. В четвёрках шансы на медали были, но Александр Касьянов не получил приглашения на Олимпиаду, что, возможно, стоило сборной России высокого места, а то и медали. По итогам голосования основная команда получила неуд, а работу молодёжной — в некоторой степени авансом — оценили оценкой удовлетворительно», — приводит слова из заявления федерации, опубликованном в Facebook.

На заседании также подвели итоги сезона у российских скелетонистов. Никита Трегубов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, Елена Никитина, не допущенная к ОИ, стала чемпионкой Европы. В федерации также отметили победы на этапах Кубка мира Александра Третьякова и высокие результаты Владислава Марченкова.

«Выступление российских скелетонистов было единогласно признанно удовлетворительным, равно как и результаты молодёжной сборной, которая добилась трёх медалей на чемпионате мира по своему возрасту», — сообщается в тексте заявления.

Ранее глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что выработает план дальнейших действий, после того как ознакомится с мотивировочной частью решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по его апелляции.

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