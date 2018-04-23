Зубков заявил, что решение о дальнейших действиях примет после ознакомления с мотивировочной частью вердикта CAS
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что примет решение по своим дальнейшим действиям после того, как ознакомится с мотивировочной частью решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по его апелляции.
«Никак не могу комментировать, для начала мне необходимо с ней ознакомиться, получить перевод, полностью прочитать. После уже будут какие-то решения приняты вместе с моими адвокатами», — приводит слова Зубкова РИА Новости.
Ранее адвокат Александра Легкова прокомментировал мотивировочную часть решения CAS.
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