Зубков заявил, что решение о дальнейших действиях примет после ознакомления с мотивировочной частью вердикта CAS

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что примет решение по своим дальнейшим действиям после того, как ознакомится с мотивировочной частью решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по его апелляции.

«Никак не могу комментировать, для начала мне необходимо с ней ознакомиться, получить перевод, полностью прочитать. После уже будут какие-то решения приняты вместе с моими адвокатами», — приводит слова Зубкова РИА Новости. Ранее адвокат Александра Легкова прокомментировал мотивировочную часть решения CAS.