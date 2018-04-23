Адвокат Легкова прокомментировал мотивировочную часть решения CAS

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн прокомментировал мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении спортсмена от Олимпиад и лишении наград Игр-2014 в Сочи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по словам Вишеманна, CAS не обнаружил достаточных доказательств, поскольку они в основном строились на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявления которого не были подтверждены документальными свидетельствами и результатами проведённого расследования.

Вишеманн отметил, что, исходя из отчёта CAS, Родченков делал ложные записи в своём дневнике, который также послужил одним из доказательств вины спортсменов, при этом он не принимал участия ни в какой деятельности, связанной с распространением «Дюшеса».

Ранее сообщалось, что CAS опубликовал мотивировочные части решений по Легкову и Зубкову.